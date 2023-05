Horner e la battuta ironica sulla Ferrari dopo il flop di Miami: "Qualcuno le ha viste?"

ROMA - Avvio di stagione strepitoso per la Red Bull in questo Mondiale di Formula 1 . Il team campione del mondo, infatti, finora ha sempre dominato conquistando il successo in ogni gara disputata: tre vittorie di Max Verstappen e due di Sergio Perez . Un bottino che ha lasciato a mani vuote tutti gli avversari, principalmente Ferrari e Mercedes , che speravano di non essere così indietro rispetto alla scuderia austriaca. Del divario tra la Red Bull e il resto della concorrenza ha parlato il team principal Christian Horner dopo il Gran Premio di Miami , sottolineando il loro strapotere in pista .

Horner e la stoccata alle rivali

“Abbiamo ottenuto cinque gare in altrettante gare, più quella nella sprint race e quattro doppiette. Un avvio di stagione senza precedenti, che ci fa chiedere dove siano finite le altre squadre. Dove sono Ferrari e Mercedes? Qualcuno le ha viste? Sicuramente sono al lavoro per migliorare e nel corso dell'anno ci saranno degli aggiornamenti, ma per ora non si sono viste. Noi abbiamo una vettura che è partita nel miglior modo possibile, per questo non dovremo effettuare grandi cambiamenti", ha spiegato il team principal della Red Bull Christian Horner durante un'intervista concessa a Sky Sport.