F1, Hamilton: “Allo stato attuale Red Bull senza rivali per anni”

ROMA – Non è uno che dice le cose tanto per dirle, Lewis Hamilton . E quello che il pilota 7 volte campione del mondo ha dichiarato alla stampa britannica, e nello specifico al portale web del Mirror, suona come un allarme bello e buono. E che riguarda non solo il presente, ma anche il futuro della Formula 1 . A rischio, a detta dell’alfiere Mercedes , di perdere tifosi e popolarità al cospetto di un dominio, quello della Red Bull , che rischia di durare a lungo. A meno che le principali rivali, dalla Ferrari alla Mercedes , non corrano subito ai ripari

Hamilton: “Red Bull al momento inarrivabili. La F1 rischia grosso”

Il tema è quello che, nel corso degli ultimi anni, ha cercato di affrontare anche la Federazione stessa, modificando il regolamento in più occasioni proprio con lo scopo di ridare al circus quella spettacolarità che, negli anni scorsi, si era un po’ persa. Un rischio che ora, secondo l’inglese, sembrerebbe manifestarsi di nuovo con lo strapotere del team austriaco, troppo avanti rispetto alla concorrenza. Lo dicono anche i numeri, o meglio il numero, il più significativo: quei 122 punti di distacco tra la scuderia di Verstappen e Perez e la prima inseguitrice, che al momento è l’Aston Martin. Troppo, davvero troppo per tutti. “Non sta certo a me convincere gli spettatori a guardare uno sporto piuttosto che un altro – ha avvertito Hamilton – ma se dovessi parlare da fan, prima che da pilota, potrei capire perché al momento il nostro sport non sia attraente come forse la Nba o la Nfl. Negli ultimi anni si è cercato di limare le differenze, ma sembra non bastare mai”.