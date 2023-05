Ferrari, Leclerc difende Vasseur: "Mi fido ciecamente di lui"

ROMA - I segnali di Miami sono ancora troppo timidi per una Ferrari che, nel 2023 di Formula 1, vede la Red Bull lontanissima soprattutto in gara. Charles Leclerc, costretto due volte al ritiro nelle prime uscite stagionali, ha però rinnovato la fiducia nel team principal Frederic Vasseur, arrivato al posto di Mattia Binotto: "Fino ad ora stava sostanzialmente cercando di analizzare la situazione il più rapidamente possibile per apportare i migliori cambiamenti possibili per il futuro - le sue parole riportate dal sito ufficiale del Circus -. Penso che la maggior parte del lavoro sarà fatto d’ora in poi".