GP Monaco, Leclerc: "Norris? Timing sbagliato, ho provato a spostarmi"

MONTECARLO - "Sotto il tunnel non si vede benissimo dagli specchietti. Ho fatto di tutto per spostarmi, appena mi è arrivata la comunicazione mi sono portato sulla sinistra. So che non è stato il giusto timing". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, ha provato a spiegare quanto successo nel finale delle qualifiche del GP di Monaco, in cui è finito sotto investigazione per impeding su Lando Norris. Investigazione che ha poi portato alla penalità per il pilota della Ferrari, che è stato così retrocesso dalla terza alla sesta posizione in griglia.