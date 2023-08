F1, Barrichello su Schumacher e la Ferrari: "Il team era tutto per lui"

ROMA - Anni vincenti, anni di dominio, quelli del duo Michael Schumacher -Rubens Barrichello , l a coppia più vincente della storia Ferrari . Tuttavia nonostante gli splendidi risultati, non era tutto rose e fiori dalle parti di Maranello, secondo il pilota brasiliano. "Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i miei compagni di squadra, non con Michael . - spiega Barrichello al podcast Beyond the Grid - Non mi ha mai sostenuto e non ho mai chiesto il suo aiuto, ma a volte succedeva che dopo la riunione di squadra ce ne fosse una esclusiva solo con lui. La squadra era tutta dalla sua parte".

"Ordini di scuderia? Accettato tante cose"

Barrichello torna su eventuali ordini di squadra, non riportati però dal suo contratto. "Non c'era nulla che mi vietasse di lottare con Michael. Ho accettato alcune cose, rifiutate altre perché il team cresceva". Poi in chiusura sul rapporto tra il tedesco e Jean Todt. "Lui c'era dal 1996, con quattro anni di esperienza in più di me e Jean Todt lo considerava come un figlio, per un nuovo arrivato c'era meno libertà di azione, ma Schumacher era più forte di me", conclude l'ex pilota classe 1972.