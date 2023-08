F1, Ferrari: all'asta la F2001B di Schumacher

ROMA - La Ferrari 2001B guidata da Michael Schumacher sarà uno dei punti di forza dell'asta principale di RM Sotheby's in programma a Monterey dal 16 al 19 agosto. Una vettura con cui il campione tedesco ha vinto, ormai ventuno anni fa, un rocambolesco Gran Premio di Australia, memorabile per l'incidente occorso a suo fratello Ralf, che salì sopra l'altro ferrarista, Rubens Barrichello, e in cui Schumacher rimontò dalla quarta posizione vincendo per distacco su Montoya. La Ferrari2001B fu utilizzata anche nella gara successiva, a Sepang, conclusa con il terzo posto finale dopo la pole position del sabato.