Nuova Ferrari, il lancio a Fiorano sarà solo online

La costruzione di una macchina di Formula 1 è sempre una corsa contro il tempo. Lo è anche più del solito per la Ferrari, chiamata al compito non banale di rovesciare la dittatura di Verstappen&Red Bull, sicché nulla può essere lasciato al caso. Proprio per non spendere giorni ed energie in un’iniziativa mediatica (l’anno scorso kermesse a Fiorano con centinaia di tifosi invitati in tribuna), a Maranello si sta lavorando alla finalizzazione di un lancio asciutto e che lasci la vettura nelle mani dei tecnici il più a lungo possibile.