Hamilton in Ferrari, Sainz rompe il silenzio: le parole sui social

Clamoroso colpo di scena in Formula Uno: Lewis Hamilton correrà in Ferrari dal 2025 . Un passaggio storico, di cui ora c'è anche l'annuncio ufficiale . Dalla prossima stagione, dunque, la coppia in Rosso sarà composta dall'inglese e da Charles Leclerc , fresco di rinnovo. A farne le spese è Carlos Sainz , che lascerà la Ferrari al termine di questa stagione.

Hamilton alla Ferrari, le parole di Sainz

Il pilota spagnolo ha rotto il silenzio sui social, pubblicando un comunicato ufficiale sulla notizia dell'arrivo di Hamilton e del suo addio al termine della stagione: "Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento". Questa sarà dunque la quarta ed ultima stagione di Sainz con la Rossa.