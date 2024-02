Hamilton alla Ferrari diretta: clamoroso colpo in F1. Segui la giornata LIVE

Lewis Hamilton sarà il nuovo pilota della Ferrari. L'indiscrezione fa sobbalzare i cuori dei ferraristi, da anni in attesa di una svolta: le trattative sarebbero in fase avanzata e potrebbero concludersi a breve. Segui la giornata in tempo reale.

17:00

Ferrari-Hamilton: le quote per il titolo nel 2025

Il tanto chiacchierato approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari fa sognare i tifosi del Cavallino, che già pregustano un futuro ricco di trionfi. Già, ma quanto pagano le possibili vittorie di Leclerc e Hamilton nel 2025? LEGGI TUTTO

16:45

Briatore sulla Ferrari

"Per me Leclerc e Sainz sono molto simili, le scelte le fa chi vive giornalmente con la squadra e con i piloti. Se la Ferrari ha fatto questa scelta vuol dire che è giusta per loro, però, ripeto, devi avere la macchina che dia la possibilità al pilota di vincere", ha aggiunto l'ex team manager con la scuderia Benetton poi divenuta Renault. Per Briatore l'età di Hamilton non è di certo un problema: "Basta con questa storia dell'età. In F1 quello che conta è il cronometro. Abbiamo visto Alonso cosa ha fatto l'anno scorso. Hamilton ha due anni in meno, non è un fiore o una primula. Parliamo però di piloti con grandissima esperienza. L'unica cosa che conta sono i tempi che fai al giro, in gara, la consistenza e come aiuta a mettere a punto la macchina. Non l'età o quanto sei alto".

16:30

Briatore su Hamilton in Ferrari

"Sono molto sorpreso del passaggio in Hamilton in Ferrari, avrà avuto le sue motivazioni. L'unica cosa da dire è fare tanti auguri alla Ferrari e al pilota inglese. Perché sorpreso? Credo abbia avvisato il team in questi giorni, la Mercedes ha fatto molto per lui. Ci si abituerà a questa realtà". Così a LaPresse, Flavio Briatore, commentando i rumors secondo cui è imminente l'annuncio ufficiale del passaggio di Hamilton alla scuderia di Maranello a partire dal 2025. "Se condivido la scelta? Non lo so, prima di tutto si deve mettere a posto la macchina, puoi anche avere 'Batman' nel team ma se la macchina non è competitiva non è che il pilota possa fare la differenza. È fondamentale che la macchina funzioni", ha aggiunto

16:15

Cosa succede a Sainz

Nessun problema personale con Sainz, rassicura l'entourage del pilota spagnolo, che è stato "sacrificato". Il fresco rinnovo pluriennale di Leclerc e i cinque anni di anzianità di Carlos rispetto a Charles, con il monegasco che da anni è la scommessa a lungo termine di Maranello, non hanno lasciato scelta. Anche se il pilota di Madrid avesse raddoppiato il suo numero di pole o di punti, non avrebbe comunque avuto alcuna chance di prolungamento contrattuale per il 2025. Il futuro per Carlos sembra tendere verso l'Audi tra rally e F1 dal 2026

16:00

Mercedes, l’annuncio di Wolff

Si sarebbe conclusa in una decina di minuti la riunione indetta dalla Mercedes nel quartier generale di Brackley. Il team principal Toto Wolff avrebbe comunicato ai partecipanti il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dalla stagione 2025. Lo riporta Sky Sport UK

15:50

Il messaggio social della Ferrari

"Back to this feeling soon", "Torneremo presto a questa sensazione!". In allegato un video di Leclerc che prova il sedile della sua monoposto. Questo il messaggio pubblicato in questi momenti dall'account ufficiale della Ferrari su X-Twitter. Tifosi scatenati nei commenti: "Non avete niente da dirci?", "Quando arriva l'annuncio?"

15:40

Ferrari-Hamilton: manca solo l'ufficialità

Lewis Hamilton alla Ferrari: manca ormai solo l'ufficialità. Si attende un annuncio da parte di Maranello già in giornata sull'arrivo di Hammer per il Mondiale 2025

15:30

La reazione di Oscar Piastri

"Just been for a run. Have I missed anything?", "Sono uscito per fare una corsa. Mi sono perso qualcosa?". È Oscar Piastri il primo pilota di Formula 1 a reagire (con ironia) alle voci del passaggio di Hamilton in Ferrari: questo il suo messaggio pubblicato su X-Twitter

15:20

Il ritorno dell'ex braccio destro

A gennaio, il Telegraph aveva rivelato il ritorno di Marc Hynes nella stretta cerchia di Hamilton. L'amico ed ex braccio destro è un ex campione britannico di Formula Tre che conosce il pilota della Mercedes da quando erano piloti junior e che gestiva la società di gestione Project Forty Four di Hamilton. La coppia ha trascorso cinque anni fruttuosi insieme, dal 2016 al 2021. Hamilton ha vinto quattro dei suoi sette titoli mondiali con l'ex pilota al suo fianco fino a quando Hynes se ne è andato improvvisamente alla vigilia della stagione 2021 per concentrarsi sui propri affari

15:10

Una cena con Elkann ha convinto Hamilton

Ad aver fatto la differenza, rispetto alle altre volte in cui l'affare era stato dato per fatto ma poi non si era mai concretizzato, sembrerebbe essere stata una cena con il presidente della Ferrari John Elkann (dopo le tante telefonate), oltre l'amicizia intima con Fred Vasseur, e in primis la clausola di uscita per lo status (leggasi età, visti i 39 anni) e la carriera presente nel contratto in auge di Hammer, nonostante il rinnovo "per diverse stagioni" stipulato lo scorso 31 agosto

15:00

Mercedes in riunione straordinaria

Dell'indiscrezione ha parlato anche la BBC dicendo di aver verificato e che "con ogni probabilità è tutto vero". Le stesse fonti di cui parla la BBC avrebbero riferito che "tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati per un briefing della squadra con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison oggi" per comunicare la partenza di Hamilton. L'incontro dovrebbe essere iniziato proprio in questi momenti

14:50

Hamilton alla Ferrari: cosa succede

La Ferrari avrebbe convinto il sette volte campione del mondo di F1 che - nei precedenti tentativi dei dirigenti di Maranello - aveva sempre dato la precedenza alla Mercedes. Segui la giornata in tempo reale con la nostra diretta

Maranello