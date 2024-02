Ferrari+Hamilton, bookie scatenati: le quote per il titolo nel 2025

Dove può arrivare la Ferrari con Hamilton? Cosa dicono le quote

Per i bookmaker Leclerc e Hamilton hanno le stesse possibilità di trionfare nel Mondiale piloti targato 2025. Quota 5.50 sia per il monegasco, il cui matrimonio con la Rossa è stato prolungato su base pluriennale, che per Hamilton, nella cui bacheca ci sono già sette titoli Mondiali.

Per i bookie la Ferrari ha ottime possibilità di vincere il Mondiale costruttori nel 2025, un'eventualità offerta a 3.50. Da queste quote traspare chiaramente come la "febbre rossa" stia salendo già in vista dell'inizio della nuova stagione, al via tra poche settimane. Il pilota da battere è Max Verstappen mentre Leclerc figura come quarto favorito: il suo trionfo nel 2024 è proposto a 15.