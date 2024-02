Hamilton alla Ferrari dal 2025, è clamoroso ed è reale. Il Cavallino per tornare a vincere punta sul 7 volte campione del mondo che tra un anno farà coppia in scuderia con Leclerc. Lewis aveva rinnovato con Mercedes ma aveva inserito una clausola rescissoria per liberarsi senza penali. E così ha firmato per la Ferrari, sorprendendo Toto Wolff, il team principal della Mercedes, soprattutto per un motivo.