Ferrari, Sainz e la risposta sul futuro: "Ecco cosa voglio"

Nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della nuova stagione, Carlos Sainz ha risposto alle domande sul suo futuro. Per lo spagnolo sarà l'ultima stagione alla guida della Ferrari. Nel 2025 il suo posto verrà preso da Lewis Hamilton. "Non so dove andrò e quale sarà la mia miglior opzione per me. So che voglio dare il massimo in questo ultimo anno in Ferrari, voglio fare un buon anno in questo team incredibile dando il meglio".