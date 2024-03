Sainz non si sente bene e lascia il paddock: il comunicato della Ferrari

Sainz lascia il paddock a Gedda: la nota della Ferrari

"Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene" spiega la Ferrari sui suoi account ufficiali, mentre Leclerc e i meccanici si preparano ad affrontare il Gp dell'Arabia Saudita. Una gara in cui il team di Maranello spera di poter schierare anche Sainz, destinato a lasciare il posto a Lewis Hamilton a fine stagione ma terzo all'esordio in Bahrain davanti al compagno di squadra Leclerc, 'blindato' invece dal recente rinnovo.