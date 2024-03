Ferrari, Sainz operato per appendicite: le sue condizioni e chi lo sostituirà

Carlos Sainz dovrà essere operato. A comunicarlo è stata la Ferrari : "Gli è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione".

Sainz operato, tutto quello che sappiamo

Per adesso non si sa ancora molto sulle condizioni di Sainz, se non che il pilota spagnolo qualche giorno fa aveva accusato problemi di salute. Si era parlato di malessere con febbre ma non erano stati dati dettagli ulteriori. Adesso sarà operato, non c'è ancora certezza su quando potrà tornare in pista.