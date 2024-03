F1, Bearman super: gli applausi e l'abbraccio di Hamilton

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Il GP dell'Arabia Saudita si è chiuso con il solito dominio di Verstappen e della RedBull . Ma tra i protagonisti della seconda gara della stagione c'è anche Oliver Bearman , il 18enne debuttante chiamato dalla Ferrari per sostituire Sainz, fermato dall'appendicite. Gara straordinaria di Bearman, che chiude settimo riuscendo a tenere dietro due veterani come Norris e Hamilton .

Hamilton aspetta Bearman: applausi e abbraccio

Un piccolo capolavoro quello di Bearman, che è stato votato dai tifosi come "driver of the day". Una prestazione che gli ha fatto guadagnare anche il rispetto di Hamilton, che lo ha aspettato mentre scendeva, stremato, dalla sua Ferrari per applaudirlo e abbracciarlo. Grande momento per il giovane pilota inglese, con l'abbraccio insieme al sette volte campione del mondo e futuro pilota Ferrari che è diventato virale sui social.