Ferrari, ecco Oliver Bearman: 18 anni e tutta la pista davanti

Sussurri e grida riempiono la pista di Jeddah. Sussurri che sottolineano una gara del tutto prevedibile con il primo e secondo posto della Red Bull. E con la “mischia” dei “secondi” che si alterna in una imprevedibile rotazione. Allo stesso tempo le grida che invadono i box con tecnici qualificati e preparati gestori di un team vincente di per sé, si impegnano in una lotta all’ultimo sangue dove le monoposto lasciano spazio a un sentimento che poco ha a che fare con la loro competenza e che finisce per comprometterne la necessaria serenità. Sussurri quando la fantasia finisce per produrre eccezionali soluzioni.