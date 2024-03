Sainz e il commovente abbraccio al papà in diretta tv dopo la vittoria Ferrari

AUSTRALIA - Signori, il Mondiale di Formula 1 è riaperto. La doppietta Ferrari in Australia riporta le Leclerc e Sainz vicino a Verstappen e in piena lotta per il titolo. Anche la classifica costruttori ora è in bilico. Insomma, il capolavoro di Carlos e Charles può minare le certezze della Red Bull e fa volare alto l'entusiasmo della Ferrari. Di sicuro è alle stelle quello di Sainz, che meglio non poteva approfittare del ritiro di Verstappen e che dopo la vittoria ha festeggiato anche con il papà.