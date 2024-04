Ferrari, Sainz e Leclerc ci mettono il sale

C'è aria di festa a Suzuka. Le monoposto sono ferme ma gli spettatori in tribuna si agitano. Mettendo in evidenza magliette e cappellini. Variamente colorati che costruttori e piloti hanno messo preventivamente in vendita. In pista le auto sono ferme nei loro box, ma ci pensa la sfilata di bambini colorati, tenuti per mano dal presidente della Liberty Media Stefano Domenicali, a invadere la pista. Poi c’è la gara. E l’incidente. Al primo giro, tra Albon e Ricciardo. E d’incanto la Formula 1 ritorna se stessa. Con lo spettacolo che lascia spazio alla drammaticità. Due auto contro le barriere e i piloti in pista a chiedere con genuina apprensione ai box, i risultati dell’impatto. D’improvviso i cartoni animati che hanno fatto da protagonisti in un divertente avanspettacolo si trasformano in una immagine che non perdona.