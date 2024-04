Leclerc non ingrana, Liuzzi: "Soffre le prestazioni di Sainz"

Liuzzi: "Leclerc soffre le prestazioni di Sainz"

"La Ferrari ha dimostrato di aver fatto passi in avanti. Non è pronta per il titolo, ma potrà dire la sua in tantissime gare. Sarà un campionato divertente. Poi se dovessero continuare questi problemi di affidabilità della Red Bull a lungo potrebbero essere un problema per loro stessi. Penso che Ferrari servano un paio d’anni per puntare al titolo, ma è presente. Leclerc e Sainz? Devo dire che l’anno scorso, nella seconda parte di stagione, ho visto una crescita incredibile da parte di Carlos. Lo ha dimostrato con la vittoria di Singapore. Non mi aspettavo di vedere quest'anno un Leclerc così sotto pressione e in difficoltà, sta soffrendo le prestazioni di Sainz, che a fine stagione andrà via, ma al suo posto arriverà Hamilton; dunque, Leclerc avrà accanto un cavallo da battaglia importante. Spero che Charles possa ritrovare se stesso, sarà fondamentale per gli equilibri della rossa".