Sainz, da Jerez parole da brividi per la Ferrari: cos'ha detto

Sainz tra moto e Ferrari a Jerez de la Frontera

Una corsa al quale ha assistito anche il pilota della Ferrari, che prima della gara ha fatto invece visita al box Gresini dei fratelli Marquez: abbracci con Marc e Alex, poi il pilota di Formula 1 è salito sulla Ducati e si è fatto spiegare tutti i dettagli della GP23. "La vita come le montagne russe? Sono su in questo momento dal punto di vista sportivo, ma un po' giù perché volevo restare alla Ferrari", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport da Jerez de La Frontera. Lo spagnolo, che la prossima stagione lascerà il posto a Lewis Hamilton nel team di Maranello, non ha ancora deciso dove sarà il suo futuro: "Devo vedere tutte le offerte - dice - nella mia testa non ho ancora deciso dove andare".