MotoGP Jerez, GP di Spagna: gara, orario e e dove vederlo in tv e streaming

MotoGP, Gran Premio di Spagna: data e orario

Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento stagionale del Motomondiale 2024, è in programma oggi (domenica 28 aprile) sul circuito spagnolo di Jerez. La Moto3 scatterà alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e infine la gara di MotoGP inizierà alle 14.

MotoGP, Gran Premio di Spagna: dove vederlo in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre su Sky Sport Uno (canale 201) sarà garantita la copertura delle tre gare delle tre classi, ma non del warm-up della MotoGP. Su TV8 saranno disponibili le gare delle tre classi in differita. Disponibile anche la diretta streaming su SkyGo e su NOW.