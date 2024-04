Bagnaia furioso dopo la Sprint Race: "Si chiude la vena, piloti fuori di testa"

Furia Bagnaia dopo la Sprint Race di Jerez: cos'ha detto

"La Sprint porta i piloti ad essere fuori di testa: molti fanno cose senza senso - ha dichiarato 'Pecco' ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race del Gran Premio di Spagna -. Ci sono delle volte in cui sei tu a trarre beneficio dagli errori degli altri: capita però anche, come oggi, di finire in mezzo ai guai. Il soprasso di Binder a Marquez già non aveva senso. Gli si è chiusa la vena quando Marquez lo ha passato alla curva nove. Già all'ultima curva prima del rettilineo si era buttato dentro oltre il limite. Alla curva uno poi ha deciso di andare sul cordolo per sorpassare me e Bezzecchi: alla fine sono stato io a farne le spese". Il pilota campione del mondo ha infine, parlato della gara di domani (domenica 28 aprile): "Oggi stando dietro agli altri ho notato che il ritmo era lento. Domani il tempo sarà migliore e dovrebbe essere asciutto. Le scene di oggi non dovrebbero ripetersi".

Le classifiche della MotoGp dopo la Sprint Race di Jerez

Ecco la classifica piloti del Mondiale di Moto GP al termine della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera (quarto dei 21 appuntamenti del calendario): 1) Jorge Martin (Esp) 92 punti; 2) Pedro Acosta (Esp) 63; 3) Enea Bastianini (Ita) 59; 4) Maverick Vinales (Esp) 56; 5) Francesco Bagnaia (Ita) 50; 6) Brad Binder (Rsa) 49; 7) Marc Marquez (Esp) 39; 8) Aleix Espargaro (Esp) 39; 9) Fabio Di Giannantonio (Ita) 25; 10) Jack Miller (Aus).