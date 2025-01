Hamilton, ecco il nuovo casco della Ferrari: il design manda in delirio i tifosi 

Il nuovo casco di Hamilton ha mandato in delirio i tifosi della Ferrari. Nel giorno del debutto a Fiorano, il pilota inglese ha mostrato al mondo il casco che indosserà in questa annata di Formula 1. Il colore predominante è il giallo, ma non mancano inserti rossi. Ovviamente sulla calotta è in bella mostra il Cavallino Rampante della Ferrari.