Hamilton, primo test con la Ferrari: tifosi in delirio per il debutto a Fiorano

È già scoppiata la Lewis-mania tra i tifosi della Ferrari , scatenati sui social dopo il primo giorno in rosso vissuto da ieri a Maranello da Hamilton che prende il posto di Carlos Sainz per far coppia con Charles Leclerc nella prossima stagione . E un bagno di folla ha accolto il 40enne pilota inglese sette volte campione del mondo oggi (22 gennaio) a Fiorano, dove è sceso in pista per il primo test al volante di una rossa. Nel pomeriggio invece spazio al monegasco , suo nuovo compagno di squadra. Rivi la diretta della mattinata.

12:02

Ferrari, lo spettacolo dei tifosi a Fiorano per il debutto di Hamilton

Scene così, assicura qualche tifoso di l unga data, non si vedevano dai tempi di Michael Schumacher. Nemmeno la nebbia, il freddo e la pioggia hanno fermato i ferraristi che hanno invaso la pista di Fiorano per il primo test di Lewis Hamilton al volante di una rossa: un migliaio i tifosi accorsi per dare il proprio benvenuto al 40enne inglese, sette volte campione del mondo proprio come 'Schumi'.

11:53

Test pre-stagionali in Bahrein: quando è in programma il debutto ufficiale di Hamilton

Dopo quello di oggi a Fiorano, i ferraristi attendono ora il debutto ufficiale di Hamilton alla guida della Rossa: i primi test pre-stagionali per le auto della nuova stagione sono in programma dal 26 al 28 febbraio in Bahrein, mentre il Mondiale 2025 della Formula 1 scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne, in Australia.

11:44

Dal saluto ai tifosi al numero della sua prima Ferrari: il debutto di Hamilton

Una mattina speciale quella vissuta dai ferraristi oggi a Fiorano, dove Hamilton è sceso in pista al volante di una Ferrari SF-23 con specifiche 2023 che portava il suo numero di gara, il 44. Il quarantenne pilota britannico è partito per il suo primo giro al volante di una Rossa alle ore 9.16, con una leggera nebbia, salutando poi due volte una folla di circa 1.000 spettatori che si erano radunati su un ponte vicino nonostante il freddo e il clima umido. Finito di girare in tarda mattina, il sette volte campione del mondo è andato poi a prendersi l'abbraccio del suo nuovo 'popolo'.

11:36

Hamilton e Leclerc aspettano la nuova Ferrari: quando verrà svelata

C'è grande attesa tra i tifosi della Ferrari, ansiosi di conoscere la Ferrari SF-25. La nuova monoposto che sarà affidata a Lewis Hamilton e Charles Leclerc verrà presentata (a porte chiuse) a Londra il prossimo 19 febbraio (il 18 l'evento sempre a Lodnra verranno invece svelate tutte le nuove livree dei team).

11:28

Hamilton rientrato ai box, nel pomeriggio Leclerc a porte chiuse

Lewis Hamilton è rientrato ai box: terminata la mattina di lavoro del pilota inglese, che sulla pista di Fiorano ha svolto il suo primo test al volante di una Ferrari debuttando di fatto con la Rossa di fronte a tantissimi tifosi. Nel pomeriggio toccherà invece al suo nuovo compagno di squadra Charles Leclerc (a porte chiuse il suo test).

11:19

Spettacolare bloccaggio di Hamilton, ovazione dei tifosi

Spettacolare bloccaggio provato da Hamilton sulla pista di Fiorano: il fumo che si è sollevato dall'asfalto dopo la frenata dell'inglese ha scatenato l'ovazione dei tifosi della Ferrari.

11:10

Hamilton continua a girare sotto la pioggia

Dopo aver effettuato due 'mini-.sessioni' da una decina di giri ciascuna, Hamilton è di nuovo in pista a Fiorano (ora sotto la pioggia) per proseguire il suo primo test alla guida di una ferrari.

11:05

La Ferrari ricomincia a 40 anni

"La Ferrari ricomincia a 40 anni": questo il titolo del commento di Cristiano Gatti sulla scelta del team di Maranello, che ha deciso di affiancare Lewis Hamilton a Charles Leclerc nella prossima stagione. LEGGI TUTTO

10:57

Hamilton esce dalla casa di Enzo Ferrari: il video emoziona i tifosi

Ha emozionato i tifosi il video postato dalla Ferrari sui propri profili social per celebrare il debutto di Hamilton al volante della Rossa: nel filmato si vede il pilota inglese uscire dalla casa di Enzo Ferrari con la tuta della scuderia di Maranello e poi raggiungere il circuito di Fiorano per il primo storico test da ferrarista.

10:44

La Ferrari celebra il debutto di Hamilton sui social: "Una nuova era!"

Mentre Hamilton a Fiorano gira per la prima volta in pista al volante di una Ferrari, la scuderia di Maranello ne celebra il debutto così sui propri profili social: "Entrando in una nuova era. Lewis Hamilton fa il suo primo giro su una Ferrari!"

10:40

Hamilton continua a girare, aumentano i tifosi a Fiorano

Mentre Hamilton continua a girare in pista, continuano ad arrivare tifosi della Ferrari al circuito di Fiorano, dove il popolo della Rossa si gode una giornata speciale aspettando che scenda in pista anche Leclerc nel pomeriggio.

10:35

Nel team di Hamilton torna la fisioterapista dei titoli

In Ferrari Hamilton dovrà far definitivamente pace con l’idea di aver perso Peter “Bono” Bonnington, compagno di lavoro dell’intera fase-Mercedes, dal 2013 allo scorso anno, con tutta una collana di titoli mondiali infilati come perline. Ma Lewisha ripreso a bordo un’altra persona che gli era stata vicina negli anni più importanti della sua carriera: quelli dei Mondiali in serie. Si tratta della fisioterapista Angela Cullen, cinquantenne con le energie e lo sprint di una ragazzina, sempre accanto al campione fino al 2023. Si ritrovano ora, con la biondina neozelandese che torna a lavorare per la società Project 44.

10:23

Hamilton in pista con il nuovo casco: il desing esalta i tifosi

"Un giallo impressionante per completare il look del 2025". Così la Ferrari ha presentato il nuovo casco di Hamilton sui social dove i tifosi della Rossa, in delirio per il design, hanno invaso i commenti dei post pubblicati sui profili ufficiali della scuderia di Maranello. TUTTI I DETTAGLI

10:14

Bagno di folla per Hamilton: bandiere e striscioni a Fiorano

Primi giri di Lewis Hamilton al volante della Ferrari sulla pista di Fiorano. Il pluri-campione del mondo ha dato così ufficialmente il via alla sua nuova avventura con il team di Maranello. Tanti i tifosi che con bandiere e striscioni, nonostante il pioggia e la nebbia (presente nelle prime ore del mattino) hanno voluto dare il benvenuto all'ex pilota Mercedes e assistono ai suoi primi giri all'esterno del circuito.

10:11

Hamilton in pista a Fiorano: quale Ferrari guida nel primo test

Lewis Hamilton è già sceso in pista. L'inglese e Charles Leclerc in questo primo test si alterneranno al volante della SF-23 e della F1-75, sbloccate dalla FIA come “previous car” - monoposto ufficialmente obsolete perché datate di almeno 2, 3 o 4 anni - che gli serviranno soprattutto a mettere a punto le procedure, nell’attesa spasmodica che venga svelata la SF-25 (appuntamento al 19 febbraio, ma a porte chiuse). Per procedure si intendono tutti quei protocolli di funzionamento che Hamilton dovrà apprendere ex novo, perché assai diversi tra le differenti squadre: si prevedono dunque giri completi, certo, ma anche molte partenze da fermo, o pit stop senza cambiare le gomme.

