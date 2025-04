Ferrari, Hamilton sconsolato dopo le qualifiche in Arabia Saudita: "Grato di essere entrato nel Q3"

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Non sembra essere ancora arrivata la svolta per Lewis Hamilton, che continua a faticare alla guida della Ferrari e domani (20 aprile) scatterà dalla settima piazza nel Gp dell'Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in programma sul circuito cittadino di Gedda.

"La qualifica è stata complicata come sempre - ha detto il pilota inglese, sette volte campione del mondo dopo le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza -. Non sono stato da nessuna parte per tutto il weekend, non sono neanche riuscito a crescere di sessione in sessione. Sono grato di essere entrato nel Q3 visto il livello". Hamilton cerca comunque di conservare un minimo di ottimismo: "L'ultimo giro non è stato spettacolare, ma qualche piccolo miglioramento c'è stato".