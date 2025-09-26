Hamilton e la commovente dedica per il suo cane malato di polmonite

Sta commovendo i social network il profondo amore di Lewis Hamilton per il suo cane Roscoe , ricoverato in gravi condizioni dopo essersi ammalato di polmonite. Il pilota della Ferrari, particolarmente legato al suo bulldog di cui ha spesso condiviso immagini sui social, ha reso nota sul proprio account Instagram la brutta notizia della malattia dell'animale, in pericolo di vita, pubblicando anche tre foto.

Il toccante messaggio di Hamilton

Queste le parole del messaggio di Hamilton, che sta assistendo, con i veterinari, il suo amato cane: "Per favore, abbiate un pensiero per Roscoe. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e non riusciva a respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo, ma mentre lo controllavano il suo cuore si è fermato. I veterinari sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà. Domani proviamo a svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno".

Hamilton salta i test con la Ferrari

Il pilota inglese, di comune accordo con la propria scuderia, ha deciso di saltare i test con la Ferrari che erano stati programmati nella giornata di oggi al Mugello. La sessione di prove era legata ai pneumatici che Hamilton avrebbe dovuto testare sul circuito toscano. Al posto del pilota inglese, la monoposto di Maranello effettuerà comunque i test sulle gomme Pirelli con il pilota di riserva Guanyu Zhou.