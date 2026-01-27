Dopo le presentazioni della nuova SF-26 , si va in pista a Montmeló, per il secondo giorno di shakedown, utile per la preparazione in vista del Mondiale 2026 che si aprirà ad inizio marzo con il GP d'Australia. Ieri più veloce la Red Bull, oggi prevista pioggia nel pomeriggio, Mercedes e Alpine scelgono di non correre. In pista subito Leclerc e Verstappen. Nel pomeriggio tocca ad Hamilton. Segui la cronaca in tempo reale.

13:03

Prima pausa ufficiale degli shakedown

Scatta ora la prima pausa ufficiale di questa seconda giornata di shakedown. Rientrano ai box entrambe le monoposto. Nel pomeriggio toccherà ad Hamilton, vedremo se sarà ancora in compagnia di Verstappen o se sarà solo. La Mercedes annuncia con Russell in versione meteorologo che oggi non parteciperà alle prove.

12:55

Super Leclerc: migliora ancora!

Altri 10 giri per il pilota monegasco con la monoposto numero 16. Più gira in pista, più migliora. Abbassa ancora il suo tempo e porta il suo miglior giro a b

12:46

Quanti giri completati per ora?

In queste quasi 4 ore, con una lunga interruzione a causa pioggia, Leclerc ha compiuto più di 45 giri, mentre Verstappen ne ha accumulati più di 24. La pista sarà a disposizione delle scuderie fino alle 17, qualora il meteo lo consentisse si potrà prolungare fino alle 18, ma per ora è molto probabile che anche nel pomeriggio pioverà. Dunque anche Hamilton affronterà queste prime prove con pioggia e asfalto bagnato.

12:32

Leclerc continua a migliorare!

Nonostante la pista ancora bagnata, sembra che l'asfalto stia iniziando ad assorbire l'acqua. Leclerc migliora il tempo sul bagnato, portandolo a 1:37.501

12:23

Perché in pista anche col bagnato?

La decisione presa da Ferrari e Red Bull è, quasi sicuramente, dettata dal voler testare alcune caratteristiche delle nuove monoposto anche sul bagnato. Gli shakedown sono una novità anche per le scuderie e gestire al meglio il tempo e le decisioni può risultare difficile. Gli shakedown sono iniziati il 26 gennaio e finiranno il 30, ma le scuderie hanno a disposizione solo 3 giorni a loro scelta. quindi una volta sul circuito, meglio sfruttare a pieno la giornata.

12:11

Aggiornamenti sulle condizioni della pista

Il tracciato di Montmeló è ancora piuttosto bagnato. Si alzano manti d'acqua importanti al passaggio delle vetture. Buon banco di prova per Ferrari e Red Bull in condizioni avverse

11:58

Leclerc: primo tempo sul bagnato!

Dopo quattro giri sul bagnato Charles Leclerc ha portato a casa un miglior tempo sul bagnato di 1:46.00.

11:51

Rientra anche la Red Bull!

Dopo l'ingresso in pista della Ferrari, anche la Red Bull sceglie di testare la nuova monomosto sulla pista bagnata a Barcellona. Così come per il monegasco, anche per il pilota olandese scelte gomme full wet

11:39

La Ferrari torna in pista!

Leclerc torna in pista con la sua FS-26. Dopo un'abbondante pioggia, la Ferrari decide di ritornare a girare-forse anche per non perdere completamente la giornata di oggi- ovviamente, con le gomme da bagnato

11:29

Aggiornamento meteo

Dopo più di mezz'ora sembra che l'intensità della pioggia stia calando, ma al momento ancora nessuna decisione è stata presa dalle due scuderie, che devono fare i conti anche con il numero massimo di chilometri percorribili (200). Se da un lato la Red Bull ieri ha già corso con Hadjar ed oggi con Verstappen, la Ferrari è ai primi giri con Leclerc, ma ancora 0 km macinati da Hamilton.

11:14

Ancora pioggia a Barcellona

Continua il mal tempo sul circuito di Montmeló, le scuderie presenti- Ferrari e Red Bull- dovranno scegliere come gestire il tempo e le gomme a disposizione, oltre che i chilometri percorribili. Sia la Rossa che la Red Bull, hanno quattro treni di gomme intermedie e due di full wet da gestire durante gli shakedown

10:56

Shakedown a paragone, come sono andati ieri?

Aspettando di capire se le due scuderie presenti oggi sceglieranno di correre anche sul bagnato, ecco un resoconto delle due giornate sino ad ora: Isack Hadjar (Red Bull) ha dominato lagiornata di ieri 26 gennaio, fermando il cronometro a 1:18.835, davanti a Antonelli (Mercedes, 1:20.700) e Colapinto (Alpine, 1:21.348). Dietro ci sono Lawson (Racing Bulls, 1:21.864), Ocon (Haas, 1:24.520), Bottas (Cadillac, 1:24.651) e Bortoletto (Audi, 1:25.296). Max Verstappen oggi si piazza subito dietro il compagno di scuderia con 1:20.00, mentre Leclerc poco dietro la Mercedes di Antonelli a 1:20.8

10:42

Pioggia a Barcellona

La minaccia pioggia iniza prima del previsto. Si aspettava pioggia nel pomeriggio, ma come riporta l'account ufficiale Red Bull su 'X', sta già piovendo.

10:31

Pista libera al momento. Primo resoconto generale

Al termine dei primi giri sul circuito della Catalogna ecco i primi risultati generali: Leclerc 1:20.08; Verstappen 1:20.0. A causa mal tempo-previsto principalmente nel pomeriggio- hanno dato forfait :Mercedes, Aston Martin, Williams, Alpine, Audi, Cadillac e Racing Bulls.

10:21

Primi giri per Leclerc e poi rientro ai box

Leclerce e la sua SF-26 hanno portato a termine uno stint di 11 giri. Il miglior tempo del monegasco sul circuito di Barcellona è stato di 1:20.08, poi è rientrato nei box.

10:18

In pista solo Leclerc e Verstappen

Leclerc e Verstappen sono gli unici due a provare il circuito e le nuove monoposto nonostante la minaccia della pioggia nel primo pomeriggio. La RB22 è la prima a montare i rastrelli negli shakedown. Ferrari in pista con le gomme medie.

10:12

Già in pista Leclerc

Stamattina già sceso in pista Leclerc per i primi giri con la Ferrari, nel pomeriggio toccherà ad Hamilton.

