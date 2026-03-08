Leclerc sorprende tutti e avvisa la Ferrari: "Non avete capito, non sono contento per niente"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Cala il sipario sul primo Gran Premio della nuova stagione di Formula Uno, con il dominio della Mercedes e una Ferrari che lotta . Il team di Maranello lascia l'Australia con il terzo posto di Leclerc e il quarto di Hamilton , ma soprattutto con la consapevolezza di poter lottare contro le Frecce d'argento. La 'Rossa' è rimasta, infatti, in testa nel primo stint di gara, con il monegasco che si è difeso con successo dagli attacchi di Russell. Poi la sfortuna ( Bottas che blocca l'ingresso in pitlane) e lo strapotere delle Mercedes hanno preso il sopravvento.

Leclerc spiazza tutti: "Non sono contento"

Una gara che lascia comunque speranze alla Ferrari e ai suoi tifosi per il futuro, con una prima prova che ha dato fiducia. Nel post-gara, però, Leclerc ha sorpreso tutti con le sue parole. Quando ci si aspettava buone impressioni, come nelle dichiarazioni di Vasseur e Hamilton, il monegasco ha risposto ai microfoni di Sky Sport: "Di solito sono molto trasparente con le mie emozioni ed è facile capire come sto. Ma oggi avete sbagliato, non avete capito... Non sono contento per niente. Comunque sorrido dopo questa gara ma adesso abbiamo tantissime cose da ottimizzare".

Leclerc: "La battaglia con Russell è stata un caso"

"All'inizio della gara c'erano tante cose da gestire - le parole di Leclerc - ma l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, però non sono contento del passo. La strategia era difficile, non ho avuto un weekend costruttivo con una macchina che è cresciuta in modo costante, oggi non ero nella finestra giusta della macchina. Lewis era più veloce di me verso il finale. Il terzo posto è un buon inizio, però ieri gli otto decimi facevano male. Oggi siamo sembrati più vicini a Mercedes in gara. Partenza? Tutti abbiamo avuto tanti e grossi problemi durante la partenza, la nostra batteria era un pochino sopra zero ed ho provato ad uscirne nel migliore dei modi. Non capisco perché abbiamo avuto tutti questo problema con la batteria. La battaglia con George è stata bella ma è stato il caso, dopo il pitstop non eravamo più vicini a loro".