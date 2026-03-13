Ferrari, contro questa Mercedes non c'è nulla da fare: il dato in pista che lascia Hamilton incredulo

SHANGHAI (CINA) - La Ferrari lotta, corregge i propri errori e si migliora sempre di più. È una 'Rossa' quasi perfetta quella vista fin qui, che però sembra doversi arrendere al dominio Mercedes . Lo dicono i numeri , numeri troppo pesanti per passare inosservati. Nello specifico si tratta dei tempi registrati sullo Shanghai International Circuit per le qualifiche Sprint , che hanno visto nuovamente, e ovviamente , un'altra doppietta Mercedes con Russell davanti ad Antonelli.

Hamilton quasi perfetto ma Russell è lontano: cosa succede

Numeri che lasciano i piloti increduli e sconfortati dopo i rispettivi giri. È il caso di Lewis Hamilton, che nel Q3 azzecca un giro quasi perfetto, come rimarcato proprio dallo stesso 7 volte campione del mondo e dal suo ingegnere di pista, Carlo Santi. L'inglese chiude in quarta posizione dietro a Lando Norris, campione in carica, di soli 20 centesimi. Un nulla che fa intuire quanto la battaglia per il ruolo di 'seconda forza' della Formula Uno sia aperta. Quello che pesa, però, è il distacco lì davanti: Hamilton con un giro ottimo si ritrova a 6 decimi da Russell, incapace di concepire come possa aver perso così tanto tempo nei confronti della Mercedes.

Hamilton incredulo: "Come hanno fatto?"

Un'incredulità che traspare bene dalle parole dell'inglese poco dopo la fine del suo giro, nel team radio con Santi. "Sei quattro decimi più veloce di Leclerc, Russell primo", lo avvisa l'ingegnere di pista, che poi lo aggiorna sul distacco: "Sei decimi da Russell". Hamilton non sa cosa dire: "Ma è folle... abbiamo fatto un grande giro e siamo a 6 decimi. Dove hanno guadagnato così tanto?". Il segreto della Mercedes è tutto nel suo rapporto di compressione ai limiti del regolamento, come ammette lo stesso Santi: "Hanno guadagnato tutto solo con pura potenza, per il resto eravamo ok". E anche la grafica, poco dopo, conferma queste impressioni: Hamilton è più veloce nelle curve lente, ma Russell domina senza rivali nei rettilinei e nelle curve più veloci.