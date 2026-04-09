Leclerc si emoziona parlando del padre: "Sognavamo il trionfo a Monaco, so che mi guarda da lassù"

Charles Leclerc si è confessato a cuore aperto in un'intervista al podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli. In un passaggio sui momenti da ricordare della sua carriera, il pilota della Ferrari ha avuto un pensiero speciale per il padre Hervé , morto a 54 anni nel 2017 per una malattia, e per Jules Bianchi , pilota e suo amico del cuore, una sorta di fratello maggiore scomparso nel 2014 dopo un incidente in pista e nove mesi in coma.

Le parole di Leclerc

"I momenti più belli? Ne scelgo due forse - le parole di Leclerc, visibilmente emozionato - sicuramente la vittoria a Monaco. Era ciò che sognavamo da sempre con mio padre: farlo in Formula 1 con la Ferrari era qualcosa di speciale. In una certa maniera sono sicuro che Jules e papà vedono tutto da lassù, questa è una cosa che mi sono sempre detto. È anche questa è una delle mie motivazioni: continuare a farli sorridere da lassù. Il secondo momento è il mio matrimonio, un giorno molto speciale per tutta la mia famiglia".