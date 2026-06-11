Leclerc furioso con i freni della Ferrari, il fornitore tira una stoccata sui social: "Bisognerebbe lavorare insieme..."

Prosegue la polemica interna tra Charles Leclerc e i freni della su SF-26, più volte criticati fino ad arrivare al punto di rottura dopo il Gran Premio di Monaco . "Questi fo***ti freni", il primo team radio del monegasco dopo l'incidente che ha causato il suo ritiro nella gara di casa, raddoppiando poi la dose nelle interviste post-gara: "La pista non ha certamente aiutato, ma i freni non funzionavano . Non mi nascondo dietro scuse, più volte mi sono preso la copa per errori miei. Oggi, però, non potevo fare altro. Devo guardare i dati, la pressione del freno è eccessiva".

Brembo sorpresa da Leclerc: "Prematuro formulare valutazioni"

Parole che avevano causato una reazione sorpresa da parte di Brembo, fornitore storico per la Ferrari, che ha rilasciato un primo comunicato ufficile: "L’azienda non conosce attualmente le cause dei problemi riscontrati da Charles Leclerc e ritiene pertanto prematuro formulare valutazioni tecniche definitive prima dell’analisi dei dati disponibili. In casi come questo è infatti necessario esaminare i dati di telemetria insieme agli ingegneri del team per individuare con precisione l’origine dell’episodio. La partnership tra Brembo e Scuderia Ferrari prosegue da oltre 50 anni e si estende anche ad altri marchi del Gruppo".

Leclerc cambia per Barcellona, Brembo risponde sui social

La storia, però, non è finita qui. Leclerc, dal canto suo, ha voluto subito optare per una soluzione: dal weekend in Barcellona passerà ai dischi freno e pastiglie Carbone Industrie, la stessa soluzione adottata sulla monoposto del compagno di squadra Lewis Hamilton. Dall'altra parte, invece, Brembo ha lanciato una vera e propria stoccata sui social al pilota monegasco, tramite il suo ultimo post su Instagram. Dopo le qualifiche WEC della Ferrari per la 24 ore di Le Mans, chiuse con un mezzo disastro, il fornitore ufficiale della Rossa ha scelto una descrizione particolare: "Non si tratta solo di frenare. Si tratta anche di lavorare insieme sulla sensibilità, la modulazione e l'efficienza della frenata per gestire il traffico, gli stint e l'usura. Anche questo fa parte del gioco". Parole che sono impossibili da non ricollegare al caso Leclerc.