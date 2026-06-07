Incubo Leclerc a Monaco: la furia contro la Ferrari e l'incidente, cosa è successo

La gara del Gp di Monaco di Charles Leclerc si è trasformata in un vero e proprio incubo nel finale. Il pilota della Ferrari è stato protagonista di una doppia esplosione di rabbia che ha segnato uno degli episodi più discussi del Gran Premio. Tutto nasce durante il regime di Safety Car entrato in pista per consentire la rimozione dell'Aston Martin di Lance Stroll. Con le posizioni congelate, il muretto Ferrari decide di richiamare Lewis Hamilton ai box prima di Leclerc. Una scelta che il monegasco non ha affatto gradito. "Perché avete fatto questo, esigo una spiegazione!", ha urlato via radio Charles, visibilmente contrariato dalla strategia adottata dalla squadra. Durante tutto il periodo di Safety Car il ferrarista ha continuato a discutere con il box, manifestando il proprio disappunto per una decisione che riteneva penalizzante.