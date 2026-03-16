Trionfo Kimi Antonelli, l'intervista al papà: "Ecco il segreto dietro alla sua vittoria"

Papà Marco si fida del figlio

Sorride, Marco, mentre il cellulare è rovente e lui si prodiga per non dimenticare nessuno di quelli che gli stanno facendo i complimenti per quel ragazzo cresciuto così bene. «Il fatto è che non sai mai cosa dire, in questi momenti. Se racconti questo weekend con enfasi, proclamando di avere fatto bingo, qualcuno che ti punta il dito contro salta fuori. Se predichi “calma e gesso” passi per attendista, uno che ama giocare a carte coperte. Invece la realtà è semplice: se Kimi è arrivato sul gradino più alto del podio è perché ci ha creduto e si è impegnato, ha lavorato duro per essere lì; se vuole che in futuro arrivino altre soddisfazioni così grandi, deve continuare così. Se fai il pilota devi sempre stare sul pezzo, e in Formula Uno è tutto elevato all’ennesima potenza. Se mi vedete tranquillo e ottimista, al di là delle emozioni provate vedendolo lassù, è perché lo conosco e mi fido: so che lui sa».