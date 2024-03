Genova, ecco un 2024 da favola

Il 2024 sarà un anno indimenticabile per Genova , ma anche per tutti i genovesi. Quello di Capitale Europea dello Sport è un riconoscimento che dà lustro a tutta la città: ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città europee dello Sport, ha scelto Genova, e Genova sta rispondendo presente . Un calendario ricchissimo di eventi nazionali e internazionali, di progetti per donne e uomini di ogni età e abilità con attenzione al rinnovo dell’impiantistica e alla promozione dello sport a 360 gradi come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il contatore ha raggiunto oltre 100 eventi, ma il programma è in continuo aggiornamento. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport non è solo un importante riconoscimento ma anche un impegno a creare un ambiente inclusivo in cui lo sport diventa veicolo di coesione sociale. L’obiettivo è provare a superare ogni barriera offrendo opportunità sportive accessibili a persone di ogni età, abilità e background socio-culturale. Diversi progetti e iniziative promuovono la partecipazione di perso ne con disabilità, incoraggiando la pratica sportiva come veicolo di integrazione. Particolare attenzione quindi al mondo paralimpico sia per quel che riguarda gli eventi in calendario sia per quanto riguarda invece l’accessibilità degli impianti sportivi. Un percorso, quello che ha portato Genova a diventare Capitale Europea dello Sport, iniziato nel 2019, con il capoluogo ligure che ha superato Glasgow nella finale tra le città candidate: da quel giorno è partito un lungo conto alla rovescia fatto di lavoro e di organizzazione capillare del lavoro, per offrire alla cittadinanza e a chi verrà da fuori il lato migliore di Genoa.

Primi eventi

Domenica 17 marzo, Genova ospiterà in Corso Italia la tappa di partenza del circuito nazionale Giro Hand Bike. Una prima assoluta sarà costituita dal Torneo delle Regioni di calcio: dal 22 al 29 marzo in 10 impianti. I primi mesi del 2024 saranno a “gonfie vele” con lo Yacht Club Italiano che proporrà gli storici appuntamenti con l’International Genoa Winter Contest, la Genoa Sailing Week-Coppa dei Campioni (marzo) per arrivare a giugno con la “mitica” Regata della Giraglia. La Final Eight di Coppa Italia di Pallanuoto maschile sarà ospitata dallo Stadio del Nuoto di Albaro dal 12 al 14 aprile, stesso giorno della Mezza Maratona di Genova. La Final Eight della Coppa Italia di Futsal femminile, altra prima assoluta per la Liguria, sarà protagonista dal 17 al 21 aprile, giorno della seconda edizione di Genova Trail. A maggio tre manifestazioni multisport: il 39° Torneo Ravano-30° Coppa Mantovani (Padiglione Jean Nouvel 6-16), il 25° Galà delle Stelle e la 20° Festa dello Sport (Porto Antico 23-26). Da Quarto dei Mille partirà la quinta tappa del Giro d’Italia 2024 mercoledì 8. Dal Ciclismo alla Mountain Bike: sabato 19 si terrà la 27ª Marathon Bike dell’Appennino. Al Padiglione Jean Nouvel, dal 24 al 26 maggio, il Campionato Italiano Cadetti e Giovani di Scherma. In arrivo da tutta Europa più di mille giovani per i Giochi Internazionali Salesiani (25-29).

Estate

Giugno si aprirà con la tappa di Coppa del Mondo di Orienteering (31 maggio-2 giugno). Il weekend successivo ci sarà l’Open del circuito nazionale FIP di Basket 3x3 e il 16 è prevista l’opening del Nastro Rosa Tour di vela al Porto Antico. Doppio fine settimana per il Master Nazionale TPRA di Tennis in calendario il 7-9 e il 14-16 giugno. A luglio il Premier Padel P2 con i più grandi campioni della “pala”. In fase di definizione anche un torneo internazionale di Tennis in Carrozzina. Protagonista per tre weekend anche l’Hockey su Prato; ancora Genova tricolore il 29 e 30 giugno con il Campionato Italiano Juniores di Ciclismo protagonista nelle vallate della Città Metropolitana, con la consueta attesa per il Giro dell’Appennino, con lo storico arrivo in Piazza De Ferrari.