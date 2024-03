Genova cuore del calcio virtuale con il 2° Torneo delle Regioni esport

Genova sarà anche cuore del calcio virtuale con il Torneo delle Regioni esport giunto alla seconda giornata e in programma da venerdì a domenica al Porto Antico nei locali del Genova Esplace. Non solo campi in erba ma anche in pixel, anziché in erba. Genova accoglierà dodici squadre provenienti da diverse regioni italiane , inclusi quattro nuovi partecipanti: Marche, Puglia, Toscana e Umbria, oltre alle già presenti, nell’edizione di Torino 2023, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Liguria, Calabria e Piemonte Valle d’Aosta.

Il Genova Esplace di Via Magazzini del Cotone 5, con i suoi 1.500 mq, rappresenta un progetto visionario realizzato da Esportech. Sabato, oltre alle sfide digitali, ci sarà anche il prestigioso il Master delle Regioni di Calcio da Tavolo, con i migliori giocatori del circuito nazionale. Se il Subbuteo ha accompagnato appassionati di calcio di tutte le età fin dal suo debutto nel 1947, il calcio virtuale su FIFA ha catturato l’immaginazione delle nuove generazioni di appassionati. La presenza di entrambi i giochi nel contesto del Torneo delle Regioni a Genova rappresenta un’opportunità unica per celebrare questa doppia eredità.

Per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’azione in tempo reale, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch della LND eSport. All’interno del centro Esplace sarà infatti presente anche uno studio “televisivo” per vivere le emozioni di questa tre giorni. Nella giornata di domenica, si terranno tre panel dedicati al calcio virtuale nell’ambito del calcio dilettantistico: dalle 11 alle 11.30 – Calcio virtuale: le opportunità per le Leghe calcio, i Club e le Associazioni, dalle 11.30 alle 12 – Orientamento e formazione per le Società del territorio sul calcio virtuale e le attività digitali. A seguire, dalle 12 alle 12.30 – Cultura e-sportiva: aspetti su psicologia, nutrizione, attività fisica e inclusione sociale.

PROGRAMMA GARE – TDR eSport

Composizione dei gironi

Girone A: Lazio, Marche e Abruzzo

Girone B: Calabria, Toscana e Emilia Romagna

Girone C: Umbria, Sardegna e Piemonte-Valle D’Aosta (si può scrivere anche Piemonte-VDA)

Girone D: Campania, Liguria e Sicilia

VENERDÌ 22 MARZO 2024 – Fase a gironi

Girone A:

20:00 | Lazio vs Marche (diretta)

21:00 | Marche vs Abruzzo

22:00 | Abruzzo vs Lazio (diretta)

Girone B:

20:30 | Calabria vs Toscana (diretta)

21:30 | Toscana vs Emilia Romagna

22:30 | Emilia Romagna vs Calabria

Girone C:

20:00 | Umbria vs Sardegna

21:00 | Sardegna vs Piemonte-VDA (diretta)

22:00 | Piemonte-VDA vs Umbria

Girone D:

20:30 | Sicilia vs Campania

21:30 | Campania vs Liguria (diretta)

22:30 | Liguria vs Sicilia (diretta)

SABATO 23 MARZO 2024 - Quarti di finale (tutti in diretta) [Andata e ritorno più eventuale spareggio]

19:30 | 1ª Classificata girone A vs 2ª Classificata girone C

20:30 | 1ª Classificata girone B vs 2ª Classificata girone D

21:30 | 1ª Classificata girone C vs 2ª Classificata girone A

22:30 | 1ª Classificata girone D vs 2ª Classificata girone B

DOMENICA 24 MARZO 2024 - Liguria eCup

14:00 | Semifinali e finale Liguria eCup

Torneo delle Regioni eSport

Semifinali (tutti in diretti) [Andata e ritorno più eventuale spareggio]

15:00 | Vincente primo quarto di finale vs Vincente secondo quarto di finale

16:00 | Vincente terzo quarto di finale vs Vincente quarto quarto di finale

Finale (diretta) [Partita secca]

17:00 | Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale

MASTER DELLE REGIONI “ESPLACE” CALCIO DA TAVOLO

Programma:

9.30 | Ritrovo dei giocatori presso “Esplace” per la consegna delle maglie di gioco

10.00 | Inizio Torneo con le sfide della fase a gironi

14.00 | Pausa ristoro

15.00 | Inizio fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale della competizione

17.00 | Finale del Master delle Regioni “Esplace”

18.00 | Termine del Torneo e premiazioni