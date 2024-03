Rea Palus Race: sabato 6 aprile un'emozionante corsa a ostacoli tra terra a mare

La Città Metropolitana di Genova è, nel 2024, al centro di numerosi eventi. Esercizi commerciali e alberghi della Capitale Europea dello Sport , ma non solo, è letteralmente presa d’assalto grazie al turismo sportivo. A Rapallo , da otto anni, esiste una manifestazione che è oggetto dell’attenzione di numerosi atleti di ogni età e abilità. E’ la “ Rea Palus Race” , la Corsa con Ostacoli nata nel 2016 e affermatasi nel panorama internazionale delle gare OCR (Obstacle Course Racing).

“Rea Palus Race”, tutto quello che c'è da sapere

Tra mare e terra, sabato 6 aprile si disputerà la nona edizione firmata da Andrea Molinari e dallo staff di Sport Eventi. Il lungomare di Rapallo è il cuore di una manifestazione che coinvolge, come di consueto, gli antichi sentieri che portano al santuario di Montallegro, uno dei simboli più rappresentativi della città. E’ una competizione sportiva di alto livello ma anche un'occasione straordinaria di spettacolo. Ostacoli e strutture collocate strategicamente lungo il percorso catturano l'attenzione del pubblico presente lungo le aree più affollate. La partecipazione stimata è di oltre 500 atleti, con altrettanti accompagnatori, pronti a raggiungere Rapallo da tutta Italia e dall’estero. La suddivisione degli atleti in categorie consentirà di di garantire un'ampia partecipazione sia a giovani talenti che a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo coinvolgente sport, consentendo loro di mettersi alla prova in un contesto competitivo stimolante e appassionante. Sul sito ufficiale è disponibile la guida di preparazione “Road to Rea Palus Race”, che offre consigli pratici e motivazione a volontà per affrontare la sfida.

“Rea Palus Race”, la novità dedicata ai bambini

Altra grande novità è la sfida per i giovani e giovanissimi nella giornata del sabato: dalle ore 15:00, dopo le premiazioni dei “grandi”, si svolgerà la gara dedicata ai bambini, suddivisa in tre categorie in base all’età. Un’occasione per i piccoli partecipanti di affrontare ostacoli su misura e vivere l’emozione della competizione.