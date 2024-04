Genova cuore dell’Orienteering: a fine maggio la Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo nel 2024, i Mondiali nel 2026. Genova è pronta a diventare, per la prima volta dal 27 maggio al 2 giugno prossimi , la capitale dell’Orienteering . Oggi a Palazzo Tursi vetrina speciale per quest’evento che registra già oltre 300 iscritti in arrivo da 29 nazioni e verrà trasmesso televisivamente in Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca e Francia con un audience di 3,5 milioni di spettatori .

Oggi, a Genova, gli interventi di Henrik Eliasson (Svezia) C.E.O. della Federazione Internazionale (I.O.F.), Sergio Anesi (Presidente Fed Italiana Sport Orientamento) ed Elis Angeli (Orienteering Folgore Pisa), atleta della Nazionale Italiana.

Le parole di Alessandra Bianchi

“La Coppa del Mondo di Orienteering rappresenta una grande opportunità di promozione per la nostra città nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport – dichiara l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Tutti i partecipanti potranno scoprire le bellezze della nostra Genova sfidandosi lungo un percorso davvero suggestivo, da levante a ponente, immersi tra storia, arte e cultura e, sono sicura, rimanendo incantati dai nostri paesaggi mozzafiato. Opportunità che avranno anche tutte le persone sintonizzate davanti alla TV grazie alla ribalta televisiva ottenuta da questo movimento che a Genova tornerà tra 2 anni per i Mondiali Master: una disciplina in continua espansione e pronta ancora una volta a coniugare perfettamente il binomio sport e turismo, una delle direttrici alla base del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport”.

Le dichiarazioni di Simona Ferro

“L’Orienteering permette di valorizzare il territorio ligure in modo originale, avvicinando alla pratica sportiva cittadini di tutte le età e abilità – afferma l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro – Se è vero, infatti, che la Coppa del Mondo vedrà protagonisti gli atleti più forti in questa specialità, dobbiamo considerare che un evento del genere permetterà di diffondere sempre di più questo sport tra l’intera popolazione, promuovendo così l’attività fisica all’aria aperta e a impatto zero. Grazie a discipline come l’Orienteering potremo raggiungere gli importanti e ambiziosi obiettivi legati alla nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport nel 2025, anno in cui saranno presentate attività, iniziative e campagne per rendere il nostro territorio sempre più a misura di sportivo”.

Rigorosamente segreti i percorsi e le aree destinate ai campi di gara che dal 27 maggio al 2 giugno porteranno a Genova i 29 team Nazionali con i migliori atleti del pianeta! L’evento interesserà sia il Ponente con Voltri con la prova individuale di sabato 1 giugno, sia il Levante con Nervi con la staffetta maschile e femminile di domenica 2 giugno. Il weekend di gare sarà preceduto da allenamenti organizzati a Savona, Camogli, Recco, Bolzaneto e Pegli: pertanto saranno ospitate tutte le squadre nazionali per l’intera settimana. Attenzione anche alla “Three Days of Apennines” che richiamerà altri 500-700 concorrenti per un’esperienza sportiva nelle colline dell’entroterra oltre alla visione delle gare di Coppa del Mondo.

La squadra del Comitato Organizzatore è coordinata dall’Asd Amatori con esperti nazionali della disciplina, supportata dal CSI Genova anche grazie al centro polisportivo outdoor Altum Park di San Desiderio, dove l’Orienteering è disciplina sportivo-ambientale insegnata e praticata ormai da anni e dove proprio la Nazionale Italiana farà base durante tutto il periodo delle gare.