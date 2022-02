Belen Rodriguez sorprende tutti: "I miei fidanzati sono..."

Belen Rodriguez è felicemente single. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, con cui la scorsa estate ha avuto la piccola Luna Marì, la showgirl rispedisce al mittente le voci del ritorno di fiamma con Stefano Di Martino, ammettendo di stare molto bene anche da sola. “Al momento sono fidanzata con i miei gatti - ha dichiarato scherzosamente la Rodriguez nella puntata di Verissimo, in onda domenica 20 febbraio -. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.