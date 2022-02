"Buffon e Ilaria D'Amico in crisi: lei sarebbe stanca"

Maretta in casa di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico . La coppia formata dall'ex juventino e dalla conduttrice è sparita dal radar da qualche tempo e secondo qualcuno ci sarebbe aria di crisi. "Dicono che Ilaria sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai", ha raccontato a Nuovo una collega della D'Amico che ha chiesto di rimanere anonima. Buffon sembra non farci caso: lui avrebbe in testa solo il pallone . "Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora una volta nelle fatiche del campionato", ha aggiunto la fonte.

Ilaria D'Amico e Buffon stanno ancora insieme?

Concentrato sul campo il calciatore sarebbe piuttosto distratto nella vita privata. Ilaria D'Amico, invece, ha messo da parte la tv per dedicarsi alla famiglia: a Buffon e ai figli Pietro e Leopoldo Mattia. Nella questione non c'entrerebbe Alena Seredova: il divorzio con Gigi è ormai arrivato anni fa. "Non ci sono impedimenti burocratici. Il portierone, però, trascorre le sue giornate nella città emiliana, tra partite e allenamenti, senza contare le trasferte in giro per l'Italia", si legge ancora sulla rivista. Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte dei diretti interessati.