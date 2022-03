Aurora Ramazzotti mostra ai suoi oltre 2 milioni di follower un regalino decisamente hot. Come già fatto in precedenza da Arisa e Alessia Marcuzzi, anche la figlia di Eros e Michelle Hunziker sdogana il sex toy. "Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui”, ha detto in una story su Instagram la giovane descrivendo l’oggetto. Poco prima Aurora aveva mostrato ai fan altri regali ricevuti, tra cui una tuta, un marsupio e delle borsette. Fino al pacco più bollente.