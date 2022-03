Marica Pellegrinelli allo scoperto con il nuovo fidanzato: la reazione di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, terminato due anni fa. La modella ha ufficializzato la relazione con il nuovo compagno William Djoko . I due sono stati beccati a passeggio con Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i figli avuti dalla 33enne con Ramazzotti, per le vie di Milano. La stessa Pellegrinelli non si nasconde più nemmeno sui social.

Pellegrinelli innamorata: la “benedizione” di Eros

Secondo quanto riportato da Oggi, Ramazzotti ha conosciuto William, definendolo come "un bravo ragazzo”. Il cantante sarebbe "assai contento della svolta sentimentale della sua ex soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite”. Recentemente si era parlato di una presunta reunion tra Eros e la prima moglie Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera, tuttavia, è stata paparazzata in atteggiamenti romantici con il medico Giovanni Angiolini.