La malattia di Fedez: "È stato operato al San Raffaele di Milano"

Giorni difficili per Fedez: il cantante sarebbe stato operato al San Raffaele di Milano. A spifferarlo Libero, che non fornisce ulteriori dettagli sul tipo di intervento. Al momento non si conosce né la tipologia né l'esito dell'operazione chirurgica. Qualche giorno fa il rapper aveva confidato ai suoi follower il suo problema di salute mantenendo però il massimo riserbo sul tipo di patologia.