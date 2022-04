"Victoria Beckham è triste per il matrimonio del figlio Brooklyn"

Victoria Beckham sarebbe devastata per l'imminente matrimonio del figlio Brooklyn. Il primogenito di David Beckham, 23 anni, convolerà a nozze sabato 9 aprile con l'attrice ed ereditiera americana Nicola Peltz. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Closer l'ex Spice Girls non sarebbe così felice di questa scelta di Brooklyn. Victoria ha instaurato un buon feeling con la nuora ma sembra che l'idea di vedere il suo "bambino" creare una famiglia tutta sua non le vada proprio giù.