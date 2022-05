Isola dei Famosi, nuovi retroscena su Mercedesz Henger e Fulvio

Mercedesz Henger e Fulvio: nuove indiscrezioni

"Ho fatto una lunga chiacchierata con la mamma di Mercedesz. Eva Henger, mi ha raccontato un po' di particolari di questa storia della figlia con Fulvio", ha esordito il fotoreporter sui social, poi ha aggiunto: "Mi ha detto che è stata una bellissima storia di parecchi mesi, addirittura hanno fatto un viaggio in Ungheria per andare a trovare la nonna e lo zio". Pare però che durante il viaggio la ragazza avrebbe confessato alla madre di non essere stata mai innamorata di Fulvio. Sempre stando a quanto riferito da Alajmo, i due si sarebbero visti poco prima della partenza di Mercedesz per l'Isola.