Shakira e la crisi con Piqué: spunta Henry Cavill!

Shakira è tornata al centro del gossip per via della sua presunta crisi con Gerard Piqué. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna il calciatore avrebbe tradito la cantante colombiana, madre dei suoi figli Milan e Sasha, con una studentessa ventenne. Tradimento che la popstar avrebbe scoperto tanto da cacciare via di casa il difensore del Barcellona. Pettegolezzi che al momento non sono stati né confermati né smentiti dai diretti interessati. Intanto in rete è iniziato a circolare un vecchio video in cui Henry Cavill, attore noto per aver indossato la tuta di Superman ma anche per la serie tv The Witcher, resta ammaliato dall'artista sudamericana.