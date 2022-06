"Shakira e Piqué sono in crisi: la cantante ha scoperto un tradimento"

A 12 anni dal primo incontro - avvenuto in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica - Shakira e Gerard Piqué sarebbero in crisi, a un passo dall'addio. La clamorosa indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo El Periodico, che ha raccolto molteplici indizi di questa frattura che rischia di cambiare per sempre le vite della popstar e del giocatore. Pare che la cantante abbia scoperto un tradimento del suo compagno. In più lo sportivo sarebbe solito frequentare con alcuni amici dei night club e diverse volte sarebbe stato avvistato con altre donne. Uscite notturne che durerebbero fino all'alba e che avrebbero mandato su tutte le furie l'artista latina, che avrebbe deciso di allontanare Piqué. Sembra che quest'ultimo sia tornato a vivere nel suo vecchio appartamento, sito in zona Muntaner.

Shakira e Piqué verso l'addio Nell'ultimo periodo sono trapelati altri indizi che lasciano pensare ad una presunta crisi. Shakira è andata due volte in vacanza a Ibiza con i figli Milan e Sasha. Di Piqué neanche l'ombra: la coppia non appare più unita e complice da mesi e pure sui social foto e dediche romantiche scarseggiano da tempo, più precisamente dallo scorso marzo. Come se non bastasse l'ultima canzone di Shakira - Te Felicito - parla proprio di comportamenti sbagliati di un uomo nei confronti della sua dolce metà. "Non sopporto le persone con due facce. Ho messo le mani sul fuoco per te. La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te", recita una strofa del brano. Per molti un chiaro riferimento al difensore del Barcellona...