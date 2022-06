Grande Fratello Vip 7: "Antonino ha detto sì ma Belen è contraria"

Antonino Spinalbese nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente l'ex fidanzato di Belen Rodriguez aveva ammesso di essere stato contattato dalla produzione del reality show ma di non aver ancora preso una decisione in merito. Stando a quanto riporta Pipol Tv alla fine il 27enne si sarebbe convinto, complice anche una vantaggiosa offerta economica. Questa scelta, però, non sarebbe molto gradita a Belen, che da Antonino ha avuto un anno fa la figlia Luna Marì. La soubrette riuscirà a far cambiare idea al giovane? Il GF Vip tornerà in onda su Canale 5 a fine settembre, come sempre condotto da Alfonso Signorini.