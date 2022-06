Grande Fratello Vip: brutte notizie per Federico Fashion Style

Niente Grande Fratello Vip 7 per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Stando a quanto scrive The Pipol l'hair stylist era con un piede nella Casa più spiata d'Italia ma pare che alla fine sia saltata la trattativa con Alfonso Signorini e la produzione del reality show Mediaset. Sembra che l'eccessiva esposizione mediatica - prima a Ballando con le Stelle poi a La Pupa e il Secchione - non abbia giovato all'esperto di bellezza di Anzio. Federico sarebbe stato fatto fuori pure da Real Time, dove ha condotto alcune trasmissioni.