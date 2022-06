Jennifer Lopez e Ben Affleck: matrimonio segreto per la coppia

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in gran segreto. Stando a gossip non confermati rimbalzati sui social e su siti rosa la celebre coppia di Hollywood avrebbe pronunciato il fatidico 'si' 19 anni dopo il clamoroso retromarcia del 2003 quando ci ripensarono mentre erano sul punto di andare all'altare. Stavolta, secondo le voci, teatro delle nozze per pochissimi intimi sarebbe stato il Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia e gli ospiti avrebbero firmato un accordo di segretezza per evitare che circolassero notizie.