Jennifer Lopez e Ben Affleck: clausola shock nel contratto prematrimoniale

Stando ad alcuni gossip americani gli attori Jennifer Lopez e Ben Affleck , in procinto di convolare a nozze, avrebbero siglato una curiosa clausola prematrimoniale . Secondo le indicazioni fornite da Esquire, l'attrice avrebbe preteso sesso almeno 4 volte a settimana con il suo futuro marito. E non solo. Capricci da star, forse, ma neanche troppo. La popstar infatti lega questa richiesta ad un timore preciso: il tradimento.

Perché la clausola sul sesso

In passato l'artista ha già vissuto esperienze dolorose di tale genere, infatti poco prima delle nozze con Alex Rodriguez, JLo scoprì il tradimento del compagno. Per la nuova unione con Affleck, dunque, garantire una certa frequenza e continuità di rapporti intimi, scongiurerebbe il pericolo 'scappatelle'. Insomma, un modo come un altro per mantenere sempre viva la passione ed evitare divagazioni fuori dall'unione.